【武漢肺炎】韓國急增813確診累計3150宗　籲全國民眾周末避免外出 (16:15)

韓國政府面對新型冠狀病毒感染個案急增的壓力，今日呼籲全國民眾周末避免外出或集會。總理丁世均說：「為遏止冠狀病毒擴散，短期內國民的協助是必要的。企業請安排在家居工作與放年假，國民應持守個人衛生，避免不必要的外出。拜託民眾積極共同合作。」此前當局僅對大邱等個別地區作過同類勸籲。韓國天主教、佛教俱史無前例地宣布暫停一切宗教活動。

另外，一名長者痊癒後再染病，是全國首宗。患者是一名73歲婦人，較早時確診，22日痊癒後出院，27日又出現不適症狀，昨日（28日）確診再感染新冠病毒。該名婦人沒有出國旅遊史，但她的兒子與媳婦近期到過中國廣東省，夫婦兩人都已確診。韓國衛生部門表示，婦人聲稱出院返家後都待在家裏沒有外出。

【12:43】韓國的新型冠狀病毒肺炎病例持續急升，中央防疫對策本部表示，截至今早9時，確診病例新增594宗，其中大邱市476宗，慶尚北道60宗，累計確診病例增至2931宗，16人死亡。

韓國中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立今日於記者會上表示，新天地大邱教會信徒確診感染新型冠狀病毒的比例極高，預計大邱地區確診病例今後幾日內將持續增加。

金剛立指出，預計本周末將是疫情會否進一步升級的關鍵時刻，呼籲民眾盡量避免外出，暫停參與宗教活動和集會等聚集活動。

（韓聯社/民族報/中央社）

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