多國科學家偵測太空巨大爆炸　繼140億年前以來最強烈 (21:31)

今次爆炸發生於距離地球約3.9億光年的蛇夫座（Ophiuchus）星系團，它由數以千計的星系、暗物質與熾熱空氣組成。2016年，美國太空總署（NASA）的錢德拉X光天文台（Chandra X-Ray Observatory）觀測到星系團邊緣的氣體出現一處奇怪的彎曲。當時科學家曾估計星系團中心的超大質量黑洞噴發大量物質而形成坑洞，不過由於坑洞面積極巨大，科學家一度懷疑黑洞噴發的能量是否足以造成此效果。

不過，科學家其後發現歐洲太空總署的XMM-牛頓望遠鏡亦偵測到星系團的坑洞，而澳洲的默奇森廣角陣列望遠鏡（MWA）及印度的巨型米波射電望遠鏡（GMRT）的無線電數據也印證有關發現。科學家估計，要形成該坑洞所需的能量，比此前MS 0735+74星團創下最大型爆炸紀錄時的能量多5倍，說明今次黑洞爆發威力之強。

帶領研究的美國海軍研究實驗室天文學家詹欽圖奇（Simona Giancintucci）形容，今次發現的爆炸與1980年美國聖海倫斯火山造成山體崩塌的大規模爆發相似，「關鍵的差別在於你可在今次爆炸造成的坑洞中放置15個銀河系」。研究報告發表於《天文物理期刊》（The Astrophysical Journal）。

（BBC）

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