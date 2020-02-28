【武漢肺炎】新加坡高官減薪1個月　醫護獲發1個月特別獎金 (19:29)

副總理兼財政部長王瑞杰今日在國會宣布，包括總理與副總理在內的所有部長將減薪1個月，國會議員亦減少1個月津貼，部分高級公務員減薪半個月。總統哈莉瑪也表示將減薪1個月。與此同時，衛生部、政府醫院醫護人員及其他抗疫機關的前線公務員，獲發放1個月特別獎金。王瑞杰表示，暫時毋須動用國家儲備金來推出財政措施振興經濟和協助國民，但如果疫情惡化，他在必要時會向總統尋求批准動用儲備金。

新加坡的新型冠狀病毒肺炎確診人數排全球頭5位，政府早前已安排全島89個民眾俱樂部與聯絡所、以及654個居民委員會中心，免費發放520萬個口罩給大約130萬戶家庭，每戶可領取4個。截至2月26日，新加坡67%的家庭已領取口罩。

（聯合早報/中央社）

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