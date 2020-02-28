【武漢肺炎】新加坡藉抗體檢測成功追蹤病源 (17:27)

報道指出，目前對新冠病毒的檢測是通過PCR技術尋找病毒的遺傳物質，例如抽驗口腔及鼻腔等樣本，缺點是只有當病毒存在時，檢測結果才會呈陽性，不能識別曾感染或已康復的病人。各地因而爭相開發抗體檢測（血清學測試），藉此確認一個人是否被感染。

澳洲葛里菲斯大學（Griffith University）一名傳染病學專家說，該研究將能協助追蹤新冠病毒的感染源頭，包括可以識別表面無病徵的患者。

該項抗體測試由杜克—新加坡國立大學醫學院研究團隊（Duke-NUS Medical School）研發，他們在康復者血液樣本中發現可針對新冠病毒突刺蛋白的抗體，測試證實能夠阻止病毒殺死細胞，以及將其合成病毒蛋白，以檢測血液樣本中的抗體，亦毋須使用活病毒。

（Science/騰訊網）

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