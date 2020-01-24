【武漢肺炎】特朗普稱疫情對美國「風險很低」　加州不明源頭個案料國內首宗社區傳播 (21:53)

美國總統特朗普周三（26日）宣布，任命副總統彭斯領導協調對抗新型冠狀病毒，又淡化疫情威脅，強調對美國人「風險很低」。特朗普駁斥美國疾病控制及預防中心（CDC）的說法，認為疫情在美國擴散並非無可避免。CDC其後表示，加州出現不明感染源頭個案，可能是美國首宗社區傳播病例。
特朗普周三率領多名衛生專家在白宮召開記者會，宣布任命彭斯領導抗疫，並直接向總統報告。特朗普在記者會上，一再淡化疫情在美爆發的危機：「（疫情）對美國人的風險仍然非常低，我們擁有全球最好的專家。」對於CDC周二（25日）警告，新型冠狀病毒肺炎在美國社區傳播已經不是會否發生，而是何時發生，但特朗普樂觀說：「我不認為這是無可避免，疫情有可能會變得更差……但沒有事情不可避免。」
就在特朗普舉行記者會後不久，CDC宣布美國出現首宗感染途徑不明的確診個案，患者是加州居民，近期沒有到過爆發疫情的國家，也沒有接觸已知確診病人。CDC警告，這可能是美國首宗社區傳播個案。
（紐約時報/衛報）
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