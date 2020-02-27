【武漢肺炎】伊朗疫情惡化禁中國公民入境　沙特停發朝聖簽證 (22:05)

伊朗副總統埃卜特卡爾確診

主管女性與家庭事務的伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）亦確診新型冠狀病毒肺炎。

因應最新情況，沙特阿拉伯史無前例暫停向想到伊斯蘭聖地麥加朝聖的信眾批發簽證。

伊斯蘭聖地麥加和麥地那都位處沙特阿拉伯，每年有數以百萬穆斯林前往朝聖。沙特本土至今未有新型冠狀病毒肺炎個案，但隨着周邊國家尤其是伊朗的疫情惡化，沙特亦加強防範。沙特外交部的聲明指出，政府將暫時停發為「副朝覲」（umrah）和短暫到訪清真寺而進入沙特王國的簽證。

「副朝覲」即每年在「正朝覲」（haji）以外的任何時間到麥加的朝聖，不少穆斯林會選擇在「齋戒月」（今年為4月底）期間「副朝覲」，而今年的「正朝覲」將在7月底開始。去年全球各地約有250萬穆斯林在該段時間湧往麥加，有專家分析，穆斯林朝聖之旅引發的人口流動和在儀式中有大量人聚集，可能令區內疫情惡化。

（法新社）

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