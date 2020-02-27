【武漢肺炎】助手染疫　意大利倫巴第大區首長自我隔離 (21:29)

世衛執委質疑意國確診數字誇大

對於意大利公布的確診數字急增至超過400宗，是歐洲疫情最嚴重的國家；世衛執行委員會成員里恰爾迪（Walter Ricciardi）認為有關數字可能誇大，稱目前只有190宗個案經過兩步核實程序，其他樣本仍然在等待核實。里恰爾迪同時是意大利政府應對疫情顧問，他向《晚郵報》稱，威尼托決定檢測數以百計的人，包括無病徵者，部分人即使明顯沒有不適，結果仍呈陽性。他批評有關做法不必要地製造恐慌。意大利當局周三稱，過去一周國內共進行9462次測試。

（路透社）

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