【武漢肺炎】助手染疫　意大利倫巴第大區首長自我隔離 (21:29)

意大利新型冠狀病毒疫情重災區倫巴第大區，首長豐塔納（Attilio Fontana）因助手感染，周三（26日）晚上在facebook宣布自我隔離，並一度戴口罩上鏡。他說：「我現在沒有感染，仍然可以工作，但未來兩周會試圖自我隔離。」
世衛執委質疑意國確診數字誇大
對於意大利公布的確診數字急增至超過400宗，是歐洲疫情最嚴重的國家；世衛執行委員會成員里恰爾迪（Walter Ricciardi）認為有關數字可能誇大，稱目前只有190宗個案經過兩步核實程序，其他樣本仍然在等待核實。里恰爾迪同時是意大利政府應對疫情顧問，他向《晚郵報》稱，威尼托決定檢測數以百計的人，包括無病徵者，部分人即使明顯沒有不適，結果仍呈陽性。他批評有關做法不必要地製造恐慌。意大利當局周三稱，過去一周國內共進行9462次測試。
（路透社）
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