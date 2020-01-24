【武漢肺炎】韓國增505確診　累計1766病例 (18:35)

【18:35】韓國中央防疫對策本部表示，截至當地時間今午（27日）4時，全國今日新增505宗新型冠狀病毒確診病例。國內累計確診病例增至1766宗，其中13人死亡、26人已康復並解除隔離。今日新增的一宗死亡個案，病人與新天地大邱教會有關，因醫院病牀不足，在等待入院期間死亡。
【10:37】韓國今日（27日）新增334宗新型冠狀病毒確診病例，累計增至1595宗。新增病例中，大邱和慶尚北道311宗、首爾6宗、京畿道4宗、忠清南道4宗、大田3宗、蔚山2宗、忠清北道2宗、慶尚南道2宗。
韓國至今累計死亡病例12宗，康復並解除隔離者24人。
另外，美韓軍方宣布，受新型冠狀病毒疫情影響，決定推遲原定3月初舉行的聯合軍演，恢復日程另行通知。美國國務院周三（26日）將韓國的旅遊警示提高至第三級，呼籲國民重新考慮是否前往該國。
（韓聯社）
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