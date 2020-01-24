【武漢肺炎】韓國增505確診　累計1766病例 (18:35)

【18:35】韓國中央防疫對策本部表示，截至當地時間今午（27日）4時，全國今日新增505宗新型冠狀病毒確診病例。國內累計確診病例增至1766宗，其中13人死亡、26人已康復並解除隔離。今日新增的一宗死亡個案，病人與新天地大邱教會有關，因醫院病牀不足，在等待入院期間死亡。