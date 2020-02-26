【武漢肺炎】新加坡男子違隔離令堅持出國　被撤永久居民資格禁入境 (19:45)

新加坡的家居隔離措施針對過去兩周到過疫情高危地區的新加坡人和在新加坡生活、工作的人，規定他們14天內不得踏出家門。

移民與關卡局（ICA）今日（26日）表示，該名45歲永久居民最近到過中國大陸，上周四（20日）回國後在樟宜機場被告知要接受家居隔離，但他於周日（23日）企圖準備乘飛機出境，ICA即時告知他違反禁令，但他堅持要出國。ICA表示，已拒絕該男子入境許可的續期申請，並禁止他再進入新加坡。

中國夫婦向新加坡當局虛報行蹤被檢控

另外，一對中國夫婦向新加坡當局虛報行蹤，成為該國因《傳染病法》被控的首兩人。38歲譯音姓胡的男子來自武漢，36歲妻子是在新加坡居住的中國人。胡姓男子上月22日入境新加坡後，31日確診新型冠狀病毒肺炎，住院到本月19日出院。其妻被視為密切接觸者，本月1日被下令隔離。當局稱兩人謊報他們上月22日至29日期間的行蹤，在隔離期間妻子亦涉嫌虛報行蹤。新加坡規定，任何人違反《傳染病法》，最高可被罰款1萬新加坡元（約5.5萬港元）及入獄6個月。

（新加坡亞洲新聞台/新加坡海峽時報）

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