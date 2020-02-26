新西蘭航空經濟艙臥鋪申請專利　料一年後投入服務 (16:48)

該款設計像膠囊酒店或火車臥鋪的經濟艙暫名為「Economy Skynest」，分為3層，每層各有兩張長200厘米、闊58厘米的牀位。每個牀鋪均會有標準尺寸的枕頭、牀單、毛氈、耳機和簾，新西蘭航空正研究能否增添其他設備如USB插座或閱讀燈。

經濟艙牀鋪的定價未定，但新西蘭航空發言人稱，屆時乘客可於經濟艙座位額外預訂牀位。公司稱，旅客可選擇預訂牀鋪一節時間，而非整個航程，空服人員在每一節時段都會更換被褥。發言人說：「這概念的設計是乘客在航程中途可到牀鋪休息，在其他時間仍然擁有一個經濟客位。」公司表明，在現行飛行安全標準下，乘客難以全程使用牀鋪，特別是起飛和降落之時。

新西蘭航空表示，已就「Economy Skynest」提交專利和商標申請，投入服務或需要等1年以上，日後可能會向其他航空公司批出使用許可。

新西蘭航空首席市場及客戶官托德（Mike Tod）稱，新服務將針對旗下最長途的航線，包括明年推出、全程達17小時40分鐘的奧克蘭來往紐約航線。

（衛報）

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