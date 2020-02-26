【武漢肺炎】北海道疫情嚴重　初中小學明日起停課一周 (20:38)

北海道現首宗死亡個案 全國共3宗

【20:38】日本今日有兩名確診新型冠狀病毒肺炎者死亡，至今全國共3宗。首相安倍晉三表示，因應疫情擴散，將要求未來兩周舉行的全國體育及文化活動考慮暫停、延期或縮小規模。

北海道首宗死亡病例是住在函館的長者，周二（25日）因為病毒性肺炎去世，死後才確診。東京都死亡個案是80多歲男子，本月18日確診，沒有到海外或與其他感染者接觸的紀錄。

【15:50】共同社報道，北海道約有1600所公立小學和初中，今次是自新型冠狀病毒肺炎疫情在日本爆發後，首次以都道府縣為單位的大規模集體停課，情況相當罕見。對於會否要求高中停課，北海道教委教育部長平野正明表示，高中生能判斷自己應做的預防措施，因而暫未要求停課。

目前北海道確診者包括中富良野町的小學生兄弟二人、苫小牧市女高中生、愛別町的校車司機、江別市的初中教師等。

（共同社）

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