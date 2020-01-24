【武漢肺炎】韓國今增284宗確診　增至12死　首有駐韓美軍確診 (16:23)

【14:12】大邱市政府表示，今日再有1人染疫死亡，韓國死亡病例累計12宗。該患者73歲，是新天地教會信徒，患有糖尿病和高血壓等慢性病。

另外，慶尚北道駐韓美軍基地卡羅爾營（Camp Carroll）的一名23歲美軍士兵確診，是首次有駐韓美軍受感染。該美軍正在居家隔離，他24日曾到過大邱市的沃克營（Camp Walker）。

【09:26】韓國今早（26日）新增169宗確診新型冠狀病毒肺炎病例，累計1146宗。新增病例中，大邱134宗、慶尚北道19宗、首爾4宗、釜山8宗、仁川1宗、京畿道1宗、慶尚南道2宗。全國累計死亡病例11宗。

（韓聯社）

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