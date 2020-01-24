國際

【武漢肺炎】韓國今增284宗確診　增至12死　首有駐韓美軍確診 (16:23)

【16:12】韓聯社下午報道，韓國再新增115宗確診病例，即今日共新增284宗，目前累計1261宗。韓國疾控中心稱今日是單日新增確診個案最多的一天。

【14:12】大邱市政府表示，今日再有1人染疫死亡，韓國死亡病例累計12宗。該患者73歲，是新天地教會信徒，患有糖尿病和高血壓等慢性病。

另外，慶尚北道駐韓美軍基地卡羅爾營（Camp Carroll）的一名23歲美軍士兵確診，是首次有駐韓美軍受感染。該美軍正在居家隔離，他24日曾到過大邱市的沃克營（Camp Walker）。

【09:26】韓國今早（26日）新增169宗確診新型冠狀病毒肺炎病例，累計1146宗。新增病例中，大邱134宗、慶尚北道19宗、首爾4宗、釜山8宗、仁川1宗、京畿道1宗、慶尚南道2宗。全國累計死亡病例11宗。

（韓聯社）

武漢肺炎 相關報道：

韓國疫情

文在寅大邱開疫情會議　與會官員曾接觸確診者惹虛驚

日本疫情

北海道疫情嚴重　初中小學明日起停課

「鑽石公主號」乘客下船後確診　日本四國首宗

中日韓以外地區情況

阿爾及利亞首確診 患者意大利人

國際抗疫乏協調 衝擊全球化 意國地方中央矛盾激化 歐盟「無疆界」原則受挑戰

高調否認疫情 伊朗副衛生部長確診

內地疫情

內地確診增406宗累計逾7.8萬宗　增52死

首爾抵南京航班3中國乘客發燒　94人隔離觀察

香港疫情

確診者潛伏期曾到福臨門用膳　灣仔店停業至3月3日

「福慧精舍」負責人未被隔離　衛生署：到訪佛堂距今已超14天

加拿大航空：多倫多往返香港航班停飛至4．30

相關字詞﹕武漢肺炎 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 武漢肺炎確診個案 武漢肺炎香港 武漢肺炎疫情 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒感染 武漢封城 新型冠狀病毒肺炎 武漢 2019冠狀病毒病 韓國 編輯推介

上 / 下一篇新聞