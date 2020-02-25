【武漢肺炎】韓明起限制口罩出口　文在寅訪大邱　當地現口罩搶購潮 (17:32)

韓國新型冠狀病毒肺炎疫情急速擴散，當地口罩供應短缺，韓國政府今（25日）宣布，明日（26日）凌晨零時起，全面禁止銷售商出口口罩，生產商的出口量則限制在當日生產量的10%內，措施有效期至4月30日。總統文在寅今到訪疫情嚴峻的大邱，並主持疫情對策會議，他稱，阻止疫情蔓延的關鍵在於時間和速度，冀疫情本周內出現轉捩點。
文在寅表示，政府投入軍警和民間醫療人力資源，全力抗擊疫情。國務總理丁世均從今晚起在當地指揮防疫工作。政府將為大邱和慶尚北道提供財政支持，解決當地居民的困難。
大邱爆發大規模感染，大批市民搶購口罩。食品醫藥品安全處長李儀卿稱，當前韓國每日生產達1100萬個口罩，較前兩周多一倍，但仍面臨供應短缺，政府將嚴格限制口罩出口量。措施包括生產銷售申報制度的適用對象擴大至醫用口罩，醫用口罩生產商需向食藥處申報每日產量、出貨量、出口量及庫存量，若銷售商向一家商店一天出售1萬個口罩以上，須申報售價、銷量及買家。
（韓聯社）
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