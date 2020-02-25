美電影大亨韋斯汀兩項性侵強姦罪成　最高可入獄29年 (15:36)

美國電影大亨韋斯汀（Harvey Weinstein）2017年起爆出性醜聞，被近百名女星及員工指控他性侵或性騷擾，激發荷李活反性侵運動「#MeToo」。其中韋斯汀被控對兩名女子性侵及強姦，紐約曼哈頓法院周一（24日）裁定他一項三級強姦及一項一級不法性行為罪名成立，最重恐入獄29年，3月11日宣判刑期。韋斯汀的代表律師表明會上訴。
67歲的韋斯汀被控於2006年，強迫製作助理Miriam Haley口交，並被控於2013年強姦女星Jessica Mann。經過6星期的審訊、6名女性出庭作證，陪審團裁定韋斯汀三級強姦及一級不法性行為罪名成立，前者最高可判囚4年，後者可判囚5年至25年。陪審團裁定韋斯汀另外3項罪名不成立，包括一級強姦與最重可判無期徒刑的掠奪性性侵（predatory sexual assault）。
庭上的韋斯汀聞判後表現震驚，不停說「我是無辜！」步履不穩的他由庭警攙扶離開法庭，其後被送上救護車，送往曼哈頓的Bellevue Hospital。多家美國媒體報道，他聲稱胸口痛，故此被送院。
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