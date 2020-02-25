美電影大亨韋斯汀兩項性侵強姦罪成　最高可入獄29年 (15:36)

67歲的韋斯汀被控於2006年，強迫製作助理Miriam Haley口交，並被控於2013年強姦女星Jessica Mann。經過6星期的審訊、6名女性出庭作證，陪審團裁定韋斯汀三級強姦及一級不法性行為罪名成立，前者最高可判囚4年，後者可判囚5年至25年。陪審團裁定韋斯汀另外3項罪名不成立，包括一級強姦與最重可判無期徒刑的掠奪性性侵（predatory sexual assault）。

庭上的韋斯汀聞判後表現震驚，不停說「我是無辜！」步履不穩的他由庭警攙扶離開法庭，其後被送上救護車，送往曼哈頓的Bellevue Hospital。多家美國媒體報道，他聲稱胸口痛，故此被送院。

相關報道：

#MeToo大亨韋斯汀增性控罪

韋斯汀性侵案 擬斥1.9億和解

韋斯汀忽然蒼老舉步維艱