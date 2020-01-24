【武漢肺炎】意大利增至229宗確診　世衛：尚未構成全球大流行 (14:06)

新型冠狀病毒肺炎疫情在歐洲進一步擴散，意大利北部地區出現第7宗死亡病例，該國確診個案增至229宗。世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞周一（24日）表示，儘管意大利、伊朗和韓國等地確診病例飈升，不過新冠肺炎尚未構成全球大流行。
譚德塞稱，世衛與中國聯合專家考察組已結束在中國的考察工作，專家組認為中國的防控措施避免了大量病例，現時疫情高峰已過，尚未構成全球大流行。儘管意大利、伊朗和韓國等地確診病例飈升令人擔憂，疫情有發展成全球大流行的可能，但稱目前未到那個階段，仍有可能將疫情控制。他呼籲所有國家盡一切努力應對，防控疫情。
世衛周一晚表示，世衛與歐洲疾病預防管制中心（ECDC）組成的聯合專家小組已抵達意大利，協助控制疫情，希望遏止病毒進一步人傳人。
另外，西班牙加納利群島（Canary Islands）特內里費島（Tenerife）亦有一名意大利男子檢測對新型冠狀病毒呈陽性反應，正接受隔離治療，成為西班牙第3宗病例。據報，該名男子是醫生，正在當地度假。
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