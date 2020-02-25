【武漢肺炎】韓國增至11死　包括一接受器官移植蒙古人 (19:53)

該名35歲蒙古男子患有慢性肝病和腎衰竭晚期，為接受肝臟移植於2月12日抵韓，後因器官損傷放棄手術，2月18日離開首爾大學醫院，住在京畿道南楊州市。他昨日病情惡化送院，院方發現他感染新型冠狀病毒後即時隔離，延至今日不治。

第10名死者是58歲清道大南醫院的男性確診者。第9名則是與新天地教會有接觸的68歲婦人，在大邱一醫院死亡。

韓國今共增144宗確診

【16:22】韓聯社下午報道，韓國再新增84宗確診病例，即今日共新增144宗；目前累計977宗，死亡病例亦增至10宗。

【12:42】韓國的新型冠狀病毒疫情持續爆發，今（25日）公布新增60宗確診病例，累計893宗。

韓國執政黨、政府和青瓦台今開會協商，決定將疫情大規模爆發的大邱市、慶尚北道地區兩地劃為特別管控區，採取超強「封鎖措施」，力阻疫情蔓延。當局未有公布詳情。

韓國絕大部分確診個案與大邱的新天地教會有關。中央災難安全對策本部今日表示，與新天地教會協商後，政府將對所有新天地教會信徒進行新型冠狀病毒檢測，並隨時公開檢測結果。中央災難安全對策本部稱，國務總理秘書室等昨日（24日）與新天地教會進行密切磋商，就新天地教會提供全體信徒名單和聯繫方式，以及積極配合衛生部門檢測工作等達成一致。

（韓聯社）

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