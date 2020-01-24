【武漢肺炎】韓國確診病例增至833宗　成中國以外最多確診疫區 (16:20)

【11:54】新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，韓國中央防疫對策本部今日（24日）通報，截至上午9時，當地新增確診病例161宗，累計763宗；新增死亡病例1宗，累計7人死亡。按人數計，韓國成為中國以外最多人確診的疫區。

中央防疫對策本部稱，新增161宗確診病例中，129人與新天地大邱教會有關，其餘32人的感染途徑有待調查。至於第7宗死亡病例，為一名62歲男性，跟之前的死亡個案一樣皆是慶尚北道「清道大南醫院」的入院病人。

以色列朝聖團再多11人確診

此外，韓聯社引述慶尚北道政府消息稱，2月8日至16日曾前往以色列朝拜聖地的39人回國後，再多11人確診，累計確診人數增至29人。據報大部分確診患者回國後第二日曾到溫泉、餐廳等公共設施，或如常上班及參加團體活動。

中央防疫對策本部長鄭銀敬昨（23日）表示，由於朝聖團全部是慶北地區居民，加上以色列當地尚未出現社區傳播，相信可能是在韓國感染新冠病毒後，再在旅遊期間交叉感染。

（韓聯社/中央社）

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