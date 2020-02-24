【武漢肺炎】專家稱過去兩日疫情現重大轉變　促各國設法遏制疫情蔓延 (10:40)

新型冠狀病毒肺炎在全球擴散，蘇格蘭愛丁堡大學（University of Edinburgh）全球公共衛生教授Devi Sridhar周日（23日）指出，疫情在過去48小時出現重大轉變，由於確診病例急增並蔓延到中國以外地區，她呼籲世界衛生組織（WHO）及其成員國政府盡量將負面影響減至最低。
英國倫敦大學國王學院（King's College London）講師Nathalie MacDermott表示，人們原預計部分國家或經受災地區引入新型冠狀病毒，並透過人傳人傳播，但韓國、伊朗及意大利的疫情令人憂慮，當中並無明確流行病學聯繫的病例，她促請所有國家採取行動，設法遏制疫情蔓延。
世衛總幹事譚德塞上周五（21日）指出，儘管目前中國以外的病例數目相對較少，但世衛對沒有明確流行病學聯繫的病例感擔憂，「我們仍處於可遏制的階段，但我們的機會之窗（window of opportunity）正在縮小」。
（法新社）
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