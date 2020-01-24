Lego迷你人偶設計師病逝　妻子讚想像力豐富：積木房子原是空的　是他畫出小人偶 (20:59)

克努森1968至2000年在Lego任職設計師，1970年代為樂高創作身體與腳可以替換組合的經典小公仔，1978年推出。樂高設計師兼克努森的前同事彼澤森（Niels Milan Pedersen）讚揚克努森的想像力不可思議，他說：「我們一群人『腦震盪』（brainstorming）時，他腦袋裏的點子都是颶風等級的。他的創意太豐富了。」

克努森的妻子瑪麗安娜（Marianne Nygaard Knudsen）說：「樂高積木房子原本是空的，是他畫出這個小人偶。」除了迷你人偶外，克努森亦負責設計部分經典主題，如太空和海盜系列。

據Lego表示，設計迷你人偶時除了有黃色臉孔配以中性的微笑表情，並沒有性別和種族之分，完全由孩子的創意和玩法來決定。

彼澤森透露，患有俗稱「漸凍人症」（ALS）的克努森入住維澤桑訥（Hvide Sande）一間寧養中心一周後離世。

（法新社／中央社）

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