【武漢肺炎】以色列拒讓飛抵特拉維夫外國乘客下機　下令曾接觸韓旅客學生隔離14天 (17:17)

韓國一批「新天地教會」教友本月8日至15日到以色列聖地旅遊，回國後至今18人確診感染新型冠狀病毒，該批學生及教職員曾跟該批旅客緊密接觸，因此須隔離。

【10:17】韓國的新型冠狀病毒疫情繼續擴大，大韓航空（Korean Air）一架客機昨日（22日）由韓國飛抵以色列特拉維夫機場，以色列拒絕讓機上約200名非以色列人下機，客機被迫折返韓國。

該班大韓航空客機從韓國仁川國際機場起飛，降落特拉維夫機場後，12名以色列人獲准下機，由救護車接載離開，機上約150名韓國人不獲准下機，客機飛返韓國首爾。

韓國77名天主教徒參加過2月8日至16日在以色列聖地旅遊返國後，昨日增加至17人確診染疫。以色列衛生部呼籲曾與韓國遊客密切接觸者居家隔離兩周。

韓國及日本確診人數大增，以色列昨日起禁止所有來自韓國及日本的航班入境。

（路透社／耶路撒冷郵報／中央社）

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