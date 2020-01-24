【武漢肺炎】「鑽石公主號」41檢疫人員及23下船乘客沒檢測　厚勞省認失誤致歉 (21:50)

日本放送協會（NHK）報道，厚勞省處理「鑽石公主號」的檢疫工作至今，派出至少90人上船，當中大部分沒有病徵的職員，事後都沒有接受病毒檢測。截至今日，4名曾在船上工作的厚勞省職員確診感染新型冠狀病毒，其中兩人在船上已出現發燒等病徵，須即時接受檢測。

當局原本只要求出現病徵的職員接受檢測，但日本東北醫科藥科大學教授賀來滿夫認為，即使船上已採取足夠措施預防傳染，但鑑於已出現職員確診個案，當局有必要重新考慮讓職員接受檢測，以及推出保障員工及職場安全的措施，例如讓下船的職員在家工作等。

（NHK/共同社）

鑽石公主號 相關報道：

第三班包機周日凌晨返港 載5名鑽石公主號乘客

消息：鑽石公主號回港68歲漢初步陽性 留醫伊院

第三架包機明日凌晨起飛 隨第二架包機返港六旬漢發燒送院

鑽石公主號返港男童發燒入院 初步陰性

鑽石公主號港人第二班包機凌晨抵港 即送駿洋邨隔離

日誤當緊密接觸 18人錯過包機 自費購票返港 成功登機84人凌晨抵達