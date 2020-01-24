【武漢肺炎】「鑽石公主號」41檢疫人員及23下船乘客沒檢測　厚勞省認失誤致歉 (21:50)

日本傳媒今日（22日）報道，多名曾登上「鑽石公主號」郵輪參與檢疫工作的厚生勞動省職員，下船後並無接受病毒檢測，直接回到原本的崗位繼續工作，引起專家憂慮。厚勞省隨後召開記者會，宣布將為41名曾到船上工作的職員、醫護人員及檢疫官檢測，他們須在家工作兩周。當局又承認，有23名下船的乘客在整個隔離期都未接受檢測，為此失誤致歉。
日本放送協會（NHK）報道，厚勞省處理「鑽石公主號」的檢疫工作至今，派出至少90人上船，當中大部分沒有病徵的職員，事後都沒有接受病毒檢測。截至今日，4名曾在船上工作的厚勞省職員確診感染新型冠狀病毒，其中兩人在船上已出現發燒等病徵，須即時接受檢測。
當局原本只要求出現病徵的職員接受檢測，但日本東北醫科藥科大學教授賀來滿夫認為，即使船上已採取足夠措施預防傳染，但鑑於已出現職員確診個案，當局有必要重新考慮讓職員接受檢測，以及推出保障員工及職場安全的措施，例如讓下船的職員在家工作等。
（NHK/共同社）
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