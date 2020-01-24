【武漢肺炎】韓國今共增229宗確診病例　累計433宗【短片】 (21:45)

倒斃家中男子確診 韓國第三宗死亡個案

【21:45】韓國當局表示，慶尚北道慶州市一名40多歲男子在家中身亡後經檢驗確診感染新型冠狀病毒，這是韓國第三宗感染新型冠病病毒死亡個案。

【16:14】韓聯社下午報道，韓國今午新增87宗確診個案，截至目前，今日共新增229宗確診個案。全國累計433人確診。

【09:20】韓國新型冠狀病毒疫情持續爆發，韓聯社今日（22日）早上報道，當地新增142宗確診個案，累計346宗。

92宗個案涉醫院內集體感染

報道稱，新增的142宗病例中，有131宗發生在大邱和慶尚北道地區，其中38宗與大邱的新天地耶穌教會有關，另有92宗與發生醫院內集體感染的淸道大南醫院有關。

韓國第4大城市大邱是疫情重災區，當地的新天地耶穌教會有一名61歲女信徒，於本月18日確診，她被認為是感染多人的「超級傳播者」。不過外界懷疑該教會內另有隱形的「超級傳播者」。而韓國政府為遏止疫情，昨日宣布大邱市、慶尚北道清道郡為「特別管理地域」，全力提供控疫所需的人力物力。

（韓聯社）

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