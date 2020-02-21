特朗普造勢批奧斯卡頒獎予韓片《上流寄生族》　發行商：他是文盲 (17:35)

特朗普說：「今年的奧斯卡頒獎禮有多壞，你們有看到嗎？贏家是……一齣來自韓國的電影。這是什麼鬼回事？我們受夠了跟韓國的貿易問題，然後給他們加冕今年的最佳電影？」

特朗普認為主辦方應找像《亂世佳人》（Gone with the Wind）和《紅樓金粉》（Sunset Boulevard）之類的偉大電影。美國有線電線新聞網絡（CNN）的報道就諷刺稱，他的品味似乎都是70多年前的電影。

韓國導演奉俊昊新作《上流寄生族》是今屆奧斯卡的最大贏家，橫掃最佳電影、最佳國際電影、最佳導演和最佳原著編劇的4個大獎。

特朗普又批評贏得最佳男配角獎的畢彼特（Brad Pitt），「我從來不是他的支持者……他只是個傲慢豆丁（little wise-guy）」。畢彼特曾在得獎演說中，諷刺特朗普阻止白宮前國家安全顧問博爾頓在總統彈劾聆訊作供，笑稱自己發言時間比博爾頓更多。

（美國有線電線新聞網絡）

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