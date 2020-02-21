【武漢肺炎】鑽石公主號部分撤走乘客返國後確診　美國11人澳洲2人 (13:12)

美國及澳洲分別有從「鑽石公主號」郵輪撤走回國的旅客確診感染新型冠狀病毒，其中美國證實最少11人確診，澳洲有2人確診。
美國內布拉斯加州大學醫學中心周四（20日）表示，總共有13名分別乘坐兩架包機撤走的郵輪乘客在該中心接受檢驗，當中11人確診。現時美國增至26宗確診。
澳洲衛生部門則稱，兩名從「鑽石公主號」郵輪撤離並乘包機返國的澳洲人，回國後確診感染新型冠狀病毒，轉送醫院接受治療。當地首席醫療官員Brendan Murphy拒絕透露兩名確診者的身分，只表示其中一人年紀較大，另一人年紀較輕，並說未來數天可能有更多人感染病毒。澳洲累計確診個案增至17宗。
日本時間周三（19日）晚上，澳洲政府從停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪撤離170名公民，他們隨即乘搭包機返回澳洲北領地隔離14日。澳洲衛生部門稱，6人抵埗後出現輕微呼吸道病徵或發燒，接受新型冠狀病毒測試，結果顯示其中兩人呈陽性。
（美國有線電視新聞網絡／路透社／中央社）
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