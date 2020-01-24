【武漢肺炎】韓國今激增100宗確診　累計204病例　98例與大邱教會集體感染有關 (16:19)

韓國中央防疫對策本部長鄭銀敬表示，現時有98宗病例與大邱「新天地耶穌教會」有關，該教會一名61歲女信徒是大邱市的「超級傳播者」。他亦稱，該女子的感染源頭仍在調查，而該教會在中國和其他國家有分會，正調查其與湖北省或其他海外地區的交流情況。

【09:33】韓國新型冠狀病毒肺炎出現社區擴散趨勢，韓聯社今日（21日）報道，當地新增52宗確診個案，累計156宗。新增病例中，41宗發生在大邱和慶尚北道地區，當中39宗與大邱教會有關。大邱有一名「超級傳播者」，為61歲的「新天地耶穌教會」女信徒。

現時疫情以大邱及毗鄰的慶尚北道最嚴重，韓國國務總理丁世均表示，確診病例激增的大邱及慶尚北道清道郡，將被指定為傳染病特別管理地區。

丁世均在首爾主持中央應急處置本部擴大會議時表示，政府將在傳染病特別管理地區採取特別防疫措施，全面提供病牀和人力物力支持。他稱，政府將把防疫重點由防止病毒從國外流入，轉為嚴防國內社區傳染。

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