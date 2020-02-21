【武漢肺炎】鑽石公主號全數乘客料今日下船【短片】 (14:38)

【14:38】日本厚生勞動省今晨（21日）公布，「鑽石公主號」郵輪上所有乘客預計今日將全數離船，部分未完成隔離觀察者將轉往境內的住宿設施繼續觀察。
下船者將「重獲自由」，但當局建議他們在兩星期內，每日監測個人健康狀况，並避免外出，如出現發燒、咳嗽等症狀時要戴口罩，並應請假休息，不應上學或上班。另外，曾與確診者同房的乘客如檢測呈陰性，原本須在確診者離房後14日內繼續隔離，但當局將安排他們今日下船遷移到境內的住宿設施繼續隔離。至於船員接受病毒檢查後，將按照船公司的協議，讓有意離開者下船。
厚生勞動相加藤勝信稱，處理「鑽石公主號」疫情的工作可說告一段落，在郵輪上為感染新型病毒者診治及搬送等複雜的行動，在全球前所未見，向參與行動者的行動力與勇氣致謝。
【09:06】停靠日本橫濱「鑽石公主號」郵輪至今有634名乘客和船員確診感染新型冠狀病毒肺炎，日本厚生勞動省周三（19日）起容許對病毒檢測呈陰性及沒出現病徵的人下船，首日有443人上岸，昨（20日）有274人離開，預計今日（21日）有約450人下船。
日本當局呼籲下船者回家後留意自身健康情況，如非必要避免外出，若出現發燒或咳嗽等徵狀應遠離學校或工作場所。
（日本放送協會）
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