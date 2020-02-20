哈里梅根王室身分3月31日結束　保留殿下頭銜 (21:50)

發言人稱，哈里和梅根會正式保留「殿下」（HRH）頭銜但不會使用，至於是否使用「皇家」（Royal）一詞仍在討論。其討論結果將於他們公布成立新非牟利組織時一併公布，而該機構的細節將於今年稍後公布。兩人的基金會去年6月曾申請以「皇家薩塞克斯」（Sussex Royal）為商標，用於其網頁及社交網站。哈里將保留少校軍銜，但榮譽軍事職務將被暫停。

另外，由於兩夫婦不再參與支援英女王的工作，兩人在白金漢宮的辦公室亦會關閉，4月1日起將由他們在英國的基金會作二人的代表。哈里及梅根「卸任」前，會在本月及3月將出席6項活動，包括3月9日的英聯邦日活動。

兩夫婦今年1月宣布會從王室職責退下來，並會把時間分配在英國和北美兩地，其決定震撼英國王室。他們曾透露如何在傳媒密切關注下掙扎生活，最終他們與英女王及其他高級王室成員討論後，達成退出高級王室成員身分的決定。

（BBC/CNN）

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