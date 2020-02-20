【武漢肺炎】北海道沖繩名古屋千葉縣再新增確診 (21:21)

北海道札幌市政府表示，再新增一宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，為北海道第5宗。確診者為一名40多歲日本男子，過去兩周無外遊紀錄，但曾與之前已確診的另一男子一同在札幌雪祭會場的辦公室工作。兩名確診男子從本月1日到12日都在會場進出，當局懷疑與兩人一同工作的人也可能感染，正進一步確認。市長秋元克廣強調，確診者雪祭期間只在辦公室內工作，沒有跟遊客接觸。

沖繩縣公布再有一名80多歲男子確診，暫未確認是否與此前曾與兩名確診的士司機接觸過的「鑽石公主號」郵輪乘客有關，當局正追查其接觸史。

名古屋一名80多歲男子亦確診，他與早前曾前往夏威夷後確診的60多歲女子曾在同一場所出現，被視為密切接觸者而接受醫學觀察。

千葉縣一名70多歲女子亦染病，她本月14日起發燒，16日乘電車到羽田機場前往外縣，參加觀光巴士團3天，暫未確認其接觸史。

另外，厚生勞動省今日公布，「鑽石公主號」郵輪再新增13人確診感染，總感染人數達634人。

（NHK/北海道放送）

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