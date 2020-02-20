【武漢肺炎】鑽石公主號兩名八旬日本乘客死亡 (19:40)

郵輪確診增至634人

【19:40】厚生勞動省公布，「鑽石公主號」郵輪再新增13人確診感染，總感染人數達634人。

日本愛知縣岡崎市的一所新醫院，自願接收百多名從郵輪「鑽石公主號」下船的新冠病毒感染者作隔離。厚生勞動省早前在當地舉行居民說明會。東海北陸厚生局長金井要在說明會上稱，只要沒有像「哥斯拉」般大力咳嗽的人，就不會受感染，有關言論惹來嘩然。厚生勞動大臣加藤勝信今日在眾議院預算委員會上回應事件表示，當居民因不安而參加說明會之際，這樣的發言並不恰當。（共同社）

【11:11】日媒報道，日本政府相關人士今日（20日）稱，曾乘坐「鑽石公主號」郵輪的一男一女乘客死亡，分別為87歲及84歲，日本人，是新型冠狀病毒確診者。

「鑽石公主號」首度出現確診者死亡病例。日本上周四（13日）已有一名確診的八旬婦死亡，至今累計有3宗死亡個案。（共同社／NHK）

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