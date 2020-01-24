【武漢肺炎】韓國首現死亡個案　大邱市長促250萬居民勿外出 (16:49)

【16:30】大邱市長權泳臻（Kwon Young-jin）促請市內250萬名居民不要外出，並在家中戴上口罩，他表示憂慮該市的醫療設施不堪負荷，向中央政府尋求援助。（美聯社）

【11:06】韓國進入社區傳播階段

韓國今日（20日）再增31人感染新型冠狀病毒肺炎，累計確診病例82宗。韓聯社引述韓國疾病控制及預防中心指出，新增31宗個案中，30宗在大邱及慶北地區出現，其中23人懷疑亦曾與前日（18日）確診的61歲、懷疑是「超級傳播者」的婦人接觸。韓國政府表示新型冠狀病毒已進入社區傳播階段。

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第31宗確診患者本月7日首次出現發冷、喉嚨痛等症狀，當日起入院接受治療，該醫院有一名工作人員也確診感染；該患者最近曾前往教堂4次，被指至今已感染約40人。

韓國疾病控制及預防中心指出，曾與「超級傳播者」接觸的166人目前正進行自我隔離。衛生福利部長表示，新型冠狀病毒已進入社區傳播階段，現時正在有限範圍內傳播。當局將派出24名醫生到大邱，並會增加該市的病毒檢測中心至22個。

（韓聯社）