卵子體外培育成熟再冷藏　法婦成功誕子　全球首例 (23:31)

該女子當年以化療治療乳癌前，先由醫生取出未成熟的卵子，卵子在實驗室內培育成熟後冷藏。她之後雖然康復，但未能自然懷孕，於是到醫院接受生育治療。

Antoine Beclere University Hospital的生殖醫學與生育保護系主管格林貝格（Michael Grynberg），解凍了該女子冷藏的7個卵子，當中有6個可用，最終有一個成功受精為胚胎。胚胎後來放回該女子的子宮，她去年7月6日成功誕下男嬰，取名朱爾（Jules）。

格林貝格稱這方法並不特別有效，但有機會讓沒有其他選擇的女性藉此誕下孩子。該女子成功產子前，未有同時利用「體外成熟」（IVM）技術及冷藏過卵子成功懷孕的案例。在她之後，亦有兩名分別接受乳癌及淋巴癌治療的婦人，利用相同步驟成功懷孕。

有關報告周三（19日）在《腫瘤學年鑑》（Annals of Oncology）發表。

（法新社/衛報）

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