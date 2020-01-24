【武漢肺炎】神戶大學傳染病學家批鑽石公主號隔離極混亂　沒正確分隔感染區安全區 (17:40)

神戶大學傳染病學教授岩田健太郎發布該影片，他周二以災害派遣醫療隊成員身分登上「鑽石公主號」。他在片中解釋分隔有可能受感染的「紅區」及安全的「綠區」，是防止疫情擴散的鐵則，進入紅區者必須穿上全套個人防護裝備（PPE），但依他所見，船上的安排極為混亂，有人身穿防護衣、戴口罩及手套等，亦有人沒有穿戴裝備，甚至不時有發燒者自行由房間走到醫務室，現場「根本不知道到底哪裏有病毒」。

當時他向災害派遣醫療隊表示，有意在傍晚舉行的會議上提出建議，但下午5時卻突然接到來電，稱厚生勞動省已取消其臨時檢疫人員的通行證，要求他盡快下船。目前他正自我隔離。岩田分別以英文及日文在YouTube發布影片，截至今日下午（19日）3時已有84萬人次觀看，在日本國內引起極大迴響。

厚生勞動相加藤勝信今日表示，有感染預防小組的專家醫生監督船上情况，當局會即日應對他們提出的建議。他說，專家形容感染受控，而且所有工作人員都有遵守戴口罩和手套等守則。

（朝日新聞/法新社）