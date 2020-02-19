韓國記者講述住院經驗：勿期望能經常召喚護士　要自備梳洗用品 (18:10)

韓國出現多宗新型冠狀病毒肺炎社區感染個案，曾有兩次長期住院經驗的《韓國時報》記者鄧巴（Jon Dunbar）撰文講述外國人萬一不幸要在當地入院時要注意的事項。
醫院：
韓國口碑最好的5間醫院都位於首爾周邊，包括Samsung Medical Center、Asan Medical Center、Seoul National University Hospital、Yonsei Severance Hospital和Seoul St. Mary's Hospital。它們取得的醫療資源較多，但因較受歡迎，牀位較緊張。
隨身物品：
電視只會在VIP房提供；醫院容許病人使用隨身電子產品，亦提供充電位，但要自備充電線。梳洗或個人用品不會提供，病人要自備牙膏、牙刷及拖鞋；醫院一般有便利店。每名病人有獨立迷你雪櫃。
食物：
一日3餐，可提供小量選項，如免辣、低脂或低纖。通常會有粥、泡菜和魚，另外提供收費高昂的外國餐。
溝通：
大部分醫生和一半護士懂流利英語，但醫護人手不足，不要期望能經常召喚到護士。部分病房可加錢獲個人護理服務。
訪客：
每日數小時，周末會較長。因應近日疫情，部分醫院禁止訪客進入病房，只能在大堂見面。
（韓國時報）
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