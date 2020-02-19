【英國脫歐】英國設新工作簽證計分制度　被批趕絕歐盟低技術勞工 (16:45)

根據新方案，獲認可僱主聘請（20分）、獲聘工種有適當技術水平（20分）及英文程度達標（10分）是三大必須條件。年薪23,040英鎊（約23.3萬港元）以下的話將沒有分，23,040至25,599英鎊者可獲10分，25,600英鎊（約25.9萬港元）或以上者可獲20分滿分。另外，屬於短缺工種的話也有20分，如果擁有相關博士學位者有10分，擁有STEM（即科學、技術、工程或數學）學科博士學位更會多20分。

英國修改工作簽證計分，被視為要在脫歐後趕絕低技術和英文程度差的移民工人，特別是來自歐盟的低技術勞工。在野工黨和自民黨譴責方案，有工業界領袖警告，此舉會對英國經濟造成「災難性」後果，例如就業職位流失、工廠或商業區陷倒閉潮。相關官員強調，此舉只是履行選民的脫歐要求，商界亦是時候戒除對廉價外來勞工的依賴。

（衛報/BBC）

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