美國要求5中國官媒登記在美物業僱員名單　華外交部：干擾正常運作 不可接受 (16:15)

【12:44】美國國務院周二（18日）宣布，即日起中國5間在美國營運的傳媒機構須與駐美的外國大使館一樣，登記僱員及在美物業。5間中國媒體包括新華社、中國環球電視網（CGTN）、中國國際廣播電台、中國日報，以及人民日報的美國總代理海天發展。

美國霍士新聞（Fox News）取得國務院文件指出，這5間中國媒體並非獨立的新聞機構，而是受中國有效控制，符合《外國使團法》（Foreign Missions Act）的外國使團定義。路透社引述國務院官員稱，今次決定是因為中國收緊對傳媒包括對內容及社評的控制，認為該些媒體實際上是中共的宣傳武器。

國務院官員指出，這5間中國媒體必須披露在美國業務的人員名冊、聘用及解僱决定，並向國務院登記購買或租用的物業，日後購買或租賃新物業前要事先獲得批准。

（路透社／霍士新聞）

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