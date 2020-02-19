【武漢肺炎】韓國增20確診　15人曾與一確診者接觸 (18:07)

【18:07】韓國一日內確診個案大幅增加三分二。當局今日（19日）表示，截至下午4時，國內新增20宗新型冠狀病毒個案，累計51人確診。新增患者中，除了今日上午確診15宗個案中的10宗外，下午新確診的5宗病例也與第31宗個案、61歲患者有關。這15名感染者中有14人與該患者在同一教會有接觸，另一宗的接觸地點為醫院。
【11:25】韓國今日（19日）新增15宗確診感染新型冠狀病毒肺炎病例，至今累計46宗。韓聯社引述韓國疾病控制及預防中心指出，新增15宗個案中，13宗在大邱及慶北地區出現，有10人懷疑曾與周二確診的一名61歲婦人接觸，該婦人被形容可能為「超級傳播者」。
另外，韓國政府昨（18日）派出總統專機「空軍3號」，接回於日本橫濱港「鑽石公主號」郵輪上6名韓國公民及1名日籍家屬，今早6時27分已返抵首爾金浦國際機場，其後乘車前往國立仁川機場檢疫所接受隔離觀察。機場有關人士稱，7人無出現感染新型冠狀病毒的疑似症狀。
（韓聯社）
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