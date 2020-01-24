全球首富貝索斯捐100億美元　對抗全球氣候變化 (20:05)

貝索斯在社交網站Instagram發文，宣布會成立「貝索斯地球基金」，今夏開始運作提供資助。他寫道：「氣候變化是對地球的最大威脅，我想和其他人一起，擴大目前已知的方法或探索新的方式，對抗氣候變化對我們共同居住的這個星球帶來的破壞性影響。」

減碳是亞馬遜一大挑戰，該公司每年送遞多達100億件貨物，留下巨大碳足迹，內部員工已要求貝索斯為對抗氣候變化出多一點力；貝索斯資助的「藍色起源」（Blue Origin）太空項目亦因其碳足迹受到批評。他去年承諾公司在2040年前達致碳中和，並表示將採購10萬輛電動送貨車。

貝索斯身家估計逾1300億美元（約1萬億港元），今次的捐款佔了其資產近8%。和其他億萬富豪相比，貝索斯較少關注慈善事業，他對上一筆最大捐款是2018年公布捐出20億美元（約156億港元），幫助無家可歸家庭和資助學校。

（BBC/路透社）

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