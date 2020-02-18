「美國童軍」申破產　盼成立基金賠償受性侵成員 (18:30)

數千人指控美國童軍組織在過去數十年他們當童軍期間，令他們遭受童軍領袖、職員性侵犯，包括強迫口交、拍色情照片等，當中約五成個案發生於1970年代，被指控的犯事者總數近8000人。美國童軍昨表示，申請破產旨在設立「受害人賠償信託基金」，賠償給那些受害人。不過受害人的代表律師指出，信託倘不包括地方委員會的資產，賠償資金根本不足夠。

該組織聲稱負債1億美元至5億美元（7.8億至39億港元），但資產不超過5萬美元（39萬港元）。申請破產的是美國童軍全國執行委員會，不包括261個分佈各州的地方委員會。《華爾街日報》據報稅資料指出，美國童軍總會掌握140億美元（約1092億港元）資產，地方委員會及相關附屬非牟利團體另外掌握330億美元（約2574億港元）資產。

美國童軍成立於1910年，有240萬名青少年會員，是世界童軍運動組織的創始會員之一。

（華爾街日報）

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