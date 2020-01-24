【武漢肺炎】多間航空公司暫停往來中國航班　私人包機服務查詢激增八至九成 (18:15)

澳洲私人飛機公司Paramount Business Jets表示，近來包機服務查詢量大增，但公司的飛機數量和機組人員數目無法應付需求，「許多人不想把飛機開到中國大陸去，除了機組人員可能有感染風險外，他們從中國返回後還須隔離最少兩周，無法工作」。新加坡的私人飛機公司MyJet Asia表示，上月的查詢增加80%至90%，這是由於許多中國人農曆新年期間出國，現在無法回家，當中不少人要求飛返北京、上海和香港。

至於一些旅客則迫切希望離開中國，全球包機預訂服務公司PrivateFly最近接到一名來自南美政府客戶的預約，要求派出4架飛機帶數百人離開武漢。公司近來亦接獲許多個人和組織的查詢。

據Paramount Business Jets的訂價，2至4人的小型包機費用為每小時2400美元（1.87萬港元），8至10人的中型機包機則每小時6000美元（4.68萬港元）。

（BBC）

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