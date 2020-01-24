【武漢肺炎】鑽石公主號500人料周三落船　可自行乘公共交通回家 (22:43)

當局指出，由於部分國家及地區將派包機接回鑽石公主號乘客，故部分對新型冠狀病毒呈陰性的人將不會於周三落船。

台灣政府周二（18日）亦宣布，將派一架包機前往日本，接載鑽石公主號上逾20名台灣公民返台，詳情有待與日本當局商討。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，船上有4名台灣人確診染疫。

（法新社／路透社）

【 12:10】鑽石公主號完成採集樣本

爆發新型冠狀病毒肺炎疫情的「鑽石公主號」郵輪停泊於日本橫濱港，郵輪的乘客與船員14日隔離期明日（19日）結束。厚生勞動相加藤勝信今日（18日）早上表示，已完成採集郵輪上所有人的檢測樣本，對病毒檢測呈陰性的乘客明日起可以下船，預期所有人可在周五（21日）前下船。

相關報道：鑽石公主號增至50港人確診