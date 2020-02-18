【武漢肺炎】韓國派總統專機　接載鑽石公主號公民返國 (11:45)

【11:45】韓國中央應急處置本部今早召開記者會公布，總統專機將於今日中午從首爾起飛，前往日本接回「鑽石公主號」郵輪上5人，包括船上的4名韓國公民及其1名日籍家屬，明日（19日）上午返抵首爾。5人抵韓後將在臨時安置點接受14日隔離觀察。

應急處置本部副本部長金剛立表示，政府決定安排總統專機撤僑，是因本月3日起「鑽石公主號」郵輪上確診病例增多，因此需及時接回願意回國的公民。

【10:32】韓國政府據報正與日本方面協商，最快今日（18日）派總統專機到韓國，接回郵輪上的韓國公民。

韓聯社引述中央應急處置本部和外交部消息報道，相關部門正協商具體移送人數、組建應急工作組和臨時隔離設施場所等具體事宜。郵輪載有9名韓籍乘客和5名韓籍乘務員。其中有人表明希望回國，但也有人未決定去留，具體撤僑規模待定。

韓國政府計劃，該批公民返國後須接受14天隔離觀察。郵輪上未有韓國公民感染新型冠狀病毒肺炎。

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