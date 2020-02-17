美國華盛頓州料明年2月推出「堆肥葬」　「遺體堆肥」30日完全分解 (19:30)

Recompose獲6名自願者在離世後捐出遺體做測試。這些遺體被放在裝有木片、苜蓿和稻草的密封容器，再被緩慢轉動以讓微生物充分分解遺體，30天完成程序之後，死者家屬便可取回遺體，堆肥撒在植物和樹下。這技術雖然看似簡單和直接，但為了完善技術，公司花了4年時間做研究。

Recompose創辦人斯佩德（Katrina Spade）強調，該公司提供的是把遺體結合泥土的「重組」（recomposing）服務，與任由屍體放於泥面的「腐化」（decomposing）自然過程並不相同。她說，遺體堆肥較火化和傳統土葬都能減少約1.4噸碳排放，因為少了燃料、運輸及製造棺材的過程。由於對氣候變化問題的關注，不少人已對「堆肥葬」表示有興趣。

該公司將於今年稍後正式開展業務，預計明年2月在華盛頓州正式提供服務。科羅拉多州亦正研究立法批准「堆肥葬」。

（BBC/衛報）

其他報道：特朗普幕僚量刑建議被推翻 前檢察官聯署促司法部長辭職

其他報道：人大常委會將審議推遲召開全國人大會議 全國政協會議亦研究推遲

其他報道：蓬佩奧斥毁國際體系 美防長：對世界威脅漸大 慕尼黑交鋒 王毅：望美勿失自信理智