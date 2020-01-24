【武漢肺炎】日本湯淺町醫院連現確診個案無人機附近拍攝　縣知事斥「地域欺凌」 (17:07)

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湯淺町向以「日本醬油發源地」美名招徠遊客，每年吸引約50萬人到訪，尤受中國遊客歡迎，但在疫症陰影下旅客大減，當地接連出現確診個案後不安感更深。有當地酒店及宴會廳業者透露，2至3月間有涉及400人的預訂遭取消。町政府亦接獲到訪當地是否安全的查詢，甚至有人查詢是否可拒絕接受故鄉納稅贈送的蜜柑等特產。

縣知事仁坂吉伸周日（16日）於記者會稱，湯淺町傳出疫情後接連發生「地域欺凌」事件，包括有無人機在出現確診個案的湯淺町醫院大樓拍攝，甚至有人致電縣政府的健康諮詢熱線，要求提供確診者的住址等資料，斥做法無稽，令人憤怒。今後當局將研究為湯淺町舉行打氣活動助重新振興。

曾助接收歸國僑民進行隔離的千葉勝浦區旅遊業同受打擊。當地答應中央政府強烈請求，安排第一班撤僑包機的191名國民入住大型酒店隔離。雖最終在無人確診下順利完成，但此後客源銳減，甚至被迫休業。當地業者促政府以實際行動提供支援，勿口惠實不至。

（每日新聞）

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