印度女子學院要求學生脱內褲查月經　投訴者：校方逼淡化　學校設調查小組 (20:24)

卡奇縣普杰市（Bhuj）的斯里薩哈亞南德（Shree Sahajanand）女子學院一群學生上周四（13日）在校內抗議，稱上周二（11日）校方在上課期間着令68名寄宿的女生到廁所，要求她們自行脱下內褲，供女教師檢查是否來經。投訴者促請對羞辱她們的學校職員採取行動。

事件起因是由於宿舍舍監向校長舉報，稱有女生違反行經期間的規則，包括來經期間不得進入寺廟和廚房、不得觸碰其他同學、用餐時要遠離別人而坐、在課室要坐最後一排等。

校方近期在宿舍外花園發現衛生巾，懷疑宿生從洗衣房扔出。上周一（10日），舍監告訴校長懷疑有女生違規。第二天，舍監、校長先是凌辱她們一番，再強迫她們脱內褲檢驗，有些女生不堪受辱哭起來。即使有些教師反對和挺身保護學生，但遭女校長當眾羞辱，以工作要脅迫使噤聲。

女子學院所屬的卡奇大學校長多拉基厄（Darshana Dholakia）回應事件時表示，校方已成立小組調查事件。她稱，事件純屬宿舍事務，與大學或院方無關，「所有事情都獲女生同意，沒有人被迫。沒有人觸碰她們」。

該校由一個富裕保守的印度教團體開辦，為女孩提供學位、碩士課程。

（印度報/印度時報/BBC）

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