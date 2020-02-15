【武漢肺炎】威士特丹號一美國乘客確診　洪森昨接船與多名乘客握手擁抱 (23:36)

大馬衛生部門今日（15日）公布有關消息，稱確診者與另外144人，都是昨日（14日）由柬埔寨乘飛機抵達馬來西亞。

威士特丹號前日抵達柬埔寨西南部的西哈努克城（Sihanoukville）港口，該國衛生部昨（14日）稱船上無人染疫。首相洪森昨到場迎接，與乘客握手擁抱及送花以示歡迎。該郵輪此前曾遭日本、台灣、韓國、菲律賓、關島和泰國拒絕停靠。

（路透社）

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