【武漢肺炎】日本多地患者病源不明　厚勞相：疫情蔓延難免　和歌山醫院5人中招 (21:53)

和歌山縣有田市濟生會醫院，再有醫生及病人感染新型冠狀病毒，令醫院確診者增至5人。由於該院早前亦有醫生和病人染疫，縣政府認為新增患者是在院內受感染，是日本首次出現新型冠狀病毒院內傳播。醫院自昨日（14日）起已停止接收新症，縣政府正替院內其他醫生檢測。

新增3名患者包括該院外科一名50多歲男醫生、其五旬妻子和一名六旬男病人，3人病徵較輕。其中六旬男病人入住外科病房，與醫院最初確診的另一外科醫生曾有密切接觸。濟生會醫院至今有11名相關者接受新型冠狀病毒測試，其中6人呈陰性。

首確診醫生瞞發病後其他醫院工作

該院最初確診的醫生早前稱，有發燒等病徵期間的6天都在家中休養，但和歌山縣政府今日（15日）稱他事實上是在縣外醫院上班。大阪府則表示，該醫生每周到府內醫院工作一次，有接觸史的員工中，一人有呼吸道感染症狀，新型冠狀病毒測試結果呈陰性。

另外，名古屋市政府新增一宗確診個案，六旬女病人與丈夫從美國夏威夷返日後發燒。其夫昨日亦已確診。

（共同網）

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