星洲命反政府fb專頁自報「經常上載假消息」　假新聞法實施以來首次 (20:59)

涉事「國家時報評論」（States Times Review）facebook專頁，由身處澳洲的32歲新加坡人陳智祥（Alex Tan Zhi Xian）主理，該網站之前已被當局指控發放假消息。星洲政府指摘它最近發表有關新加坡新型冠狀病毒肺炎疫情的不實內容，並拒絕衛生部長提出的修正要求，所以決定把該網站定為「散播假資訊的網絡消息來源」，下令它必須附上告示，警告網民網頁有「傳播虛假信息前科」，且停止展示收費內容。若陳智祥不履行警告，最高可罰款4萬新加坡元（逾22萬港元）及監禁3年。當局表示，此舉旨在提醒瀏覽者要額外核實內容。不過民權社運人士與科網界擔心，這樣會扼殺言論自由。

該專頁今早更新涉事帖文，稱不會遵從政府的「審查命令」（censorship order），因帖文內容「仍然是事實」。陳智祥晚上再在專頁發帖，表示自己作為澳洲公民，只會遵守澳洲新南威爾士省的法律，若「獨裁政權」認為其命令是站得住腳，新加坡總檢察長應在新南威爾士法庭提告。

新加坡去年10月推出俗稱假新聞法的《防止網上虛假資訊和網絡操縱法案》（POFMA），此後多次命令互聯網平台在失實帖文旁列出警告語句。

（法新社/海峽時報/亞洲新聞頻道）

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