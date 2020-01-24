【武漢肺炎】新加坡今增9宗　昨確診5人屬同教會　李顯龍警告可能步入衰退 (18:51)

新加坡周四新增8宗確診新型冠狀病毒個案，其中5宗同屬基督教神召會恩典堂，包括一名54歲新加坡國立大學教授，當局稱他身體不適後，已沒有接觸其他教職員或學生。當地官員表示，未來數周的確診數字或會持續上升，須做好心理準備。總理李顯龍警告，新加坡經濟有可能步入衰退。

該教堂周三（12日）出現首兩宗個案，截至周四累計有7人確診，包括一名主任牧師。他入院前曾到過的兩間教堂分會即日起關閉至本月26日。在新加坡擁有1.6萬名信眾的城市豐收教會，亦宣布本周會改為網上講道。

昨日另外兩宗新增個案，是在實里達航空園（Seletar Aerospace Heights）工作的孟加拉人，該地點累計已出現4宗確診個案。最後一宗是日前確診的新加坡星展銀行員工家屬。

交通部兼通訊及新聞部高級政務部長普杰立周四說，「目前談論疫情是否到達高峰仍言之過早，每天都出現新個案之際，必須預期未來數周會有更多個案」，又補充稱現時大多數病例都可追蹤到其感染群組。

對於疫情影響，李顯龍接受《海峽時報》訪問時說：「我無法說我們是否會陷入衰退，但這是有可能的，我們的經濟絕對會受到衝擊……影響程度已經遠遠超過SARS。」

（星報/CNBC/路透社）

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