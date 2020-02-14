南極洲首錄逾20℃　科學家：不尋常 (18:05)

由巴西科學家所錄得的紀錄，比1982年1月南極錫尼島（Signy Island）創下的19.8℃紀錄高接近1℃，亦超過2月6日在埃斯佩蘭薩（Esperanza）的阿根廷埃斯佩蘭薩研究基地所記錄到的18.3℃高溫（後者是南極半島有紀錄以來最高溫度）。這些氣溫紀錄有待世界氣象組織（WMO）確認，但它們跟南極半島和附近島嶼的普遍趨勢吻合，這些地區的氣溫比工業革命前已上升近3℃，是全球增溫速度最快的地方。

負責監測氣候變化對南極23個地點永久凍土及生物學影響的巴西科學家謝弗（Carlos Schaefer）表示，注意到所監察地點的變暖趨勢，但從未見過像今次的情况。

美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）另一項統計指出，上月是歷來全球陸地及海洋的氣溫最熱的1月，平均溫度比20世紀平均溫度高達1.14℃。NOAA稱，4個1月份最熱紀錄都是自2016年起錄得，而最熱的10個1月份紀錄是自2002年起出現。

（衛報）

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