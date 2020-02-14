【武漢肺炎】和歌山七旬老翁受感染　曾到確診男醫生工作醫院求診 (21:20)

【21:20】北海道再有一名50多歲男子確診，為當地第二宗確診個案。男子據稱無外遊紀錄，因肺炎徵狀入院，目前因呼吸困難，正於深切治療部留醫。另外，愛知縣亦有一名60多歲男子確診，他上月28日至本月7日在美國夏威夷旅行，其間出現類似感冒徵狀，8日返家後留家休養，至昨日（13日）入院，今日確診。另外，日本沖繩縣公布，當地一名60多歲女的士司機確診感染新型冠狀病毒肺炎，為九州及沖繩一帶首宗確診案件。
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【11:58】日本新增一宗確診感染新型冠狀病毒肺炎病例，和歌山縣政府今日（14日）公布，病人為一名70多歲、從事農業的日本男性，屬於重症患者，他在本月1日出現嘔吐等徵狀，5日發燒。據報他曾到濟生會有田醫院門診科求診，而該院昨日有一名50多歲的外科醫生確診。
縣政府稱，由於上述七旬老翁就診前已出現徵狀，也無迹象顯示他曾與確診的外科醫生有接觸，懷疑疫情有可能在醫院外擴散。
（共同社／朝日新聞）
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