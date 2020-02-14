【武漢肺炎】和歌山七旬老翁受感染　曾到確診男醫生工作醫院求診 (21:20)

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【11:58】日本新增一宗確診感染新型冠狀病毒肺炎病例，和歌山縣政府今日（14日）公布，病人為一名70多歲、從事農業的日本男性，屬於重症患者，他在本月1日出現嘔吐等徵狀，5日發燒。據報他曾到濟生會有田醫院門診科求診，而該院昨日有一名50多歲的外科醫生確診。

縣政府稱，由於上述七旬老翁就診前已出現徵狀，也無迹象顯示他曾與確診的外科醫生有接觸，懷疑疫情有可能在醫院外擴散。

（共同社／朝日新聞）

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